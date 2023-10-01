Раскажу одну хитрость, как сварить мягкий и разваренный горох через полчаса

Отличный рецепт приготовления горошкового пюре! Для этого не нужно горох замачивать. Он приготовится очень быстро.
Ингредиенты:
Приготовление:
Промойте хороший колотый горох в теплой воде.
Уложите горох в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Не добавляйте соль!!! Это и есть тот секрет. Варите 30-40 минут на среднем огне до мягкости.
Горох впитает в себя воду, разбухнет и разварится.
Теперь добавьте соль, копченую паприку и немного масла (можно сливочное или растительное).
Пробейте погружным блендером до получения состояния пюре. Если хотите, можно добавить горячее молоко или сливки.
Готово! Вы получите отличное горошковое пюре. Приятного аппетита!
Автор текста: Сергей НеверовИнформационное агентство «Informing»
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