Раскажу одну хитрость, как сварить мягкий и разваренный горох через полчаса

Отличный рецепт приготовления горошкового пюре! Для этого не нужно горох замачивать. Он приготовится очень быстро.

Ингредиенты:

Приготовление:

Промойте хороший колотый горох в теплой воде.

Уложите горох в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Не добавляйте соль!!! Это и есть тот секрет. Варите 30-40 минут на среднем огне до мягкости.

Горох впитает в себя воду, разбухнет и разварится.

Теперь добавьте соль, копченую паприку и немного масла (можно сливочное или растительное).