Шеф повар рассказал о приеме, помогающем увеличить ёмкость морозильной камеры в два раза

Этот простой, но удивительно эффективный приём позволит вам организовать пространство в морозильной камере таким образом, что продукты будут размещены опрятно и удобно. Больше не придётся рыться в пакетах в поисках нужного товара.

Многие из нас делают замороженные запасы, которые затем лежат в морозильной камере в куче. Как результат, часто бывает трудно определить, что именно у нас есть в этой куче, потому что просто неудобно раскопаться в стопке пакетов. Вот элементарное решение, которое поможет распределить все продукты по своим местам, и они всегда будут под рукой.

Просто закрепите железные прищепки-блиндеры на решетке морозильной камеры. Вуаля, у вас появится второй ряд для подвешивания пакетов с замороженной едой.