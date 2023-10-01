Шеф повар рассказал о приеме, помогающем увеличить ёмкость морозильной камеры в два раза

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Шеф повар рассказал о приеме, помогающем увеличить ёмкость морозильной камеры в два раза
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Этот простой, но удивительно эффективный приём позволит вам организовать пространство в морозильной камере таким образом, что продукты будут размещены опрятно и удобно. Больше не придётся рыться в пакетах в поисках нужного товара.

Многие из нас делают замороженные запасы, которые затем лежат в морозильной камере в куче. Как результат, часто бывает трудно определить, что именно у нас есть в этой куче, потому что просто неудобно раскопаться в стопке пакетов. Вот элементарное решение, которое поможет распределить все продукты по своим местам, и они всегда будут под рукой.

Просто закрепите железные прищепки-блиндеры на решетке морозильной камеры. Вуаля, у вас появится второй ряд для подвешивания пакетов с замороженной едой.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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