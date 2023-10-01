Старая хитрость в очистке обоев: просто возьми в руки фен

Есть несколько проверенных народных способов, как очистить обои от разводов и пятен от чернил:
Ластик: Используйте двусторонний ластик, одна сторона которого предназначена для ручек. Терите пятна этой стороной.
Меламиновая губка: Осторожно потрите полоски обоев с помощью меламиновой губки. Этот метод эффективен для свежих пятен, но не прилагайте сильных усилий, чтобы не повредить обои.
Мякиш белого хлеба: Натрите свежий мякиш белого хлеба по пятнам, чтобы удалить чернила.
Свежее молоко: Подогрейте молоко и нанесите его ватной палочкой на чернильные пятна. Дайте жидкости впитаться и убедитесь, что чернила исчезли.
Пена для бритья: Нанесите пену для бритья на чернила и дайте ей высохнуть. Затем протрите влажной губкой. Перед этим необходимо нагреть грязь феном.
Фен: Расплавьте окрашенные полоски обоев с помощью фена и вытрите их.
Выберите подходящий для вас метод и следите за состоянием обоев в процессе чистки.
Автор текста: Сергей НеверовИнформационное агентство «Informing»
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