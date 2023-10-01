Старая хитрость в очистке обоев: просто возьми в руки фен

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Старая хитрость в очистке обоев: просто возьми в руки фен
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Есть несколько проверенных народных способов, как очистить обои от разводов и пятен от чернил:

  1. Ластик: Используйте двусторонний ластик, одна сторона которого предназначена для ручек. Терите пятна этой стороной.

  2. Меламиновая губка: Осторожно потрите полоски обоев с помощью меламиновой губки. Этот метод эффективен для свежих пятен, но не прилагайте сильных усилий, чтобы не повредить обои.

  3. Мякиш белого хлеба: Натрите свежий мякиш белого хлеба по пятнам, чтобы удалить чернила.

  4. Свежее молоко: Подогрейте молоко и нанесите его ватной палочкой на чернильные пятна. Дайте жидкости впитаться и убедитесь, что чернила исчезли.

  5. Пена для бритья: Нанесите пену для бритья на чернила и дайте ей высохнуть. Затем протрите влажной губкой. Перед этим необходимо нагреть грязь феном.

  6. Фен: Расплавьте окрашенные полоски обоев с помощью фена и вытрите их.

Выберите подходящий для вас метод и следите за состоянием обоев в процессе чистки.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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