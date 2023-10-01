Век живи, век учись: этот способ очистки вытяжки от вас скрывали годами

Image 16+
Век живи, век учись: этот способ очистки вытяжки от вас скрывали годами
Полезно знать
Источник фото: Информинг

У вас есть возможность очистить фильтр вытяжки, не прибегая к агрессивным химическим средствам. Вот простой и эффективный способ:

  1. Разогрейте 2-2.5 литра воды в подходящей емкости.
  2. Натрите половину бруска 72% хозяйственного мыла на терке и растворите в воде.
  3. Уберите кастрюлю с плиты, погрузите в нее фильтр и оставьте на 10-15 минут.

После этого просто ополосните фильтр теплой водой и протрите тряпкой. При желании сделать средство более эффективным, добавьте 1-2 столовые ложки соды. Этот метод отлично подходит не только для чистки фильтра, но и для вытяжки в целом. Грязь и жир легко удаляются, и при этом не наносят вреда окружающей среде.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Точно пригодится: благодаря одной таблетке унитаз заблестит как алмаз

Сегодня, 11:53

Век живи, век учись: этот способ очистки вытяжки от вас скрывали годами

Сегодня, 11:51

От засоров в раковине не останется следа: старый метод из СССР

Сегодня, 11:32

Старая хитрость в очистке обоев: просто возьми в руки фен

Сегодня, 11:30

Для чего дома необходимо держать всегда соду: 7 удивительных свойств соды

Сегодня, 08:43

Как обеззаразить мягкие игрушки без стирки или отпаривания: просто сложить и забыть

Сегодня, 01:33

Забелестит как новая: Через 5 минут ваша посуда станет идеально чистой

Вчера, 17:59

Одним копеечным чудо-средством можно отмыть весь дом: теперь все сияет

Вчера, 11:09

Не выбрасывайте никогда пластиковые бутылки: гениальная идея для телефона

Вчера, 10:16

Одна ложка этого средства поможет больному горлу: проще способа нет

Вчера, 07:54

Станет острее бритвы: старый узбек рассказал лучший метод заточки ножа мясорубки

29-09-2023, 21:59

Никто не мог подумать, что в утюге столько грязи: опытная хозяйка подсказала, что с этим делать

29-09-2023, 21:56

Они будут обходить ваш дом десятой дорогой: борьба с блохами в квартире

29-09-2023, 11:00

Сотрудники птицефабрик никогда не покупают яйца категории СО: и вот почему

28-09-2023, 17:34

Как почистить старый ковер дома: копеечное средство, доступное каждой хозяйке

28-09-2023, 17:12

«Дорогой запах за копейки»: Чтобы в доме приятно пахло, больше не нужно покупать ароматизаторы

28-09-2023, 11:38

Чем кормить домашнего питомца, если нет корма: варианты питания для животных

27-09-2023, 07:35

«Счастливое число»: стало известно, когда рождаются самые успешные люди

26-09-2023, 23:53

В СССР секса не было, а презервативы называли «Резиновое изделие №2»

26-09-2023, 11:43

Секрет стирки: Для чего кондиционер для белья хозяйки замораживают и кидают в стиралку

26-09-2023, 10:33

Новости партнеров