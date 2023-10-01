Век живи, век учись: этот способ очистки вытяжки от вас скрывали годами

У вас есть возможность очистить фильтр вытяжки, не прибегая к агрессивным химическим средствам. Вот простой и эффективный способ:

Разогрейте 2-2.5 литра воды в подходящей емкости. Натрите половину бруска 72% хозяйственного мыла на терке и растворите в воде. Уберите кастрюлю с плиты, погрузите в нее фильтр и оставьте на 10-15 минут.

После этого просто ополосните фильтр теплой водой и протрите тряпкой. При желании сделать средство более эффективным, добавьте 1-2 столовые ложки соды. Этот метод отлично подходит не только для чистки фильтра, но и для вытяжки в целом. Грязь и жир легко удаляются, и при этом не наносят вреда окружающей среде.