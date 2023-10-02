Чтобы быстро почистить и разделать селёдку, есть один секрет, проверенный временем

Почистить сельдь можно очень быстро и легко, если знать правильную технику. Вот пошаговая инструкция:

Начнем с того, что отрежем голову сельди (под углом к жабрам). Затем разрезаем брюшко. Убираем молоки или икру, при этом важно полностью удалить чёрную пленочку, чтобы рыба не имела горького вкуса. Край животика с плавниками аккуратно обрезаем с минимальными отходами.

Затем промываем сельдь холодной водой, просушиваем ее бумажным полотенцем. Делаем надрез по всей длине хребта и удаляем верхний плавник. Затем поддеваем кожицу и осторожно снимаем ее сначала с одной стороны, затем с другой.

Теперь делаем небольшой надрез посередине хвоста и медленно разделяем рыбу на две части. Затем отрезаем от брюшной части филе хвост и удаляем оставшиеся косточки. Аналогичную процедуру повторяем со спинной частью филе, предварительно отделив его от хребта.