Так хранил урожай мой дед-огородник: овощи будут свежыми до самой весни

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Так хранил урожай мой дед-огородник: овощи будут свежыми до самой весни
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Каждый садовод мечтает о том, чтобы наслаждаться плодами своего труда не только в сезон свежих овощей, но и в течение всего года. Мы знаем, как это сделать! Пересыпка песком –, вероятно, самый популярный способ хранения моркови, свеклы, корневого сельдерея, редьки и других корнеплодов. Использование песка помогает поддерживать определенный уровень температуры и снижает испарение влаги, что является отличной профилактикой от гнили и грибковых заболеваний.

Основное условие для долгосрочного хранения любых овощей – неповрежденная кожура и сухость.

Технология хранения корнеплодов в песке очень проста: насыпьте в ящик для хранения слой песка толщиной 2-3 сантиметра, затем аккуратно разложите плоды так, чтобы они не касались друг друга, после чего покройте овощи еще одним сантиметровым слоем песка. Вот таким образом вы заполните контейнер. Обратите внимание, что чем крупнее плоды, тем толще должен быть слой песка. Использование опилок – еще один распространенный способ хранения овощей. Этот метод немного отличается от "песочного", за исключением того, что "субстрат-консервант" должен быть абсолютно сухим. Однако основной принцип остается тем же: чередование слоев опилок и плодов.

Опилки имеют преимущество перед песком в том, что они гораздо легче, что позволяет использовать для хранения не только деревянные ящики, но и картонные коробки. Кроме того, овощи, сохраненные таким образом, легче извлекать из контейнера и мыть. Луковая шелуха – не самый очевидный вариант для хранения, возможно, потому, что собрать достаточное количество этого материала для сохранения всего урожая довольно сложно. Тем не менее этот метод можно рекомендовать как запасной вариант, если вам нужно сохранить небольшой объем урожая.

Наиболее распространенная практика в нашем регионе – добавление луковой шелухи в мешки или ящики с грушами. Если с хранением корнеплодов все более-менее понятно, то с хранением капусты и менее "толстокожих" овощей и фруктов дело обстоит несколько сложнее. Капусту, кабачки, тыквы и даже яблоки и томаты можно заворачивать в бумагу. Ее же можно использовать и для сравнительно недолгого хранения моркови и других корнеплодов в холодильнике. Еще листами бумаги перекладывают яблоки, которые хранят слоями.

Список подарков леса, которые можно использовать в качестве субстрата для хранения, не ограничивается одним лишь сфагнумом. Если ваш участок расположен недалеко от хвойного леса, вы можете запастись таким полезным субстратом, как хвойные иглы. Этот природный материал славится своими антисептическими и бактерицидными свойствами. Хорошо просушенные сосновые иголки позволяют долго сохранять в свежем виде свеклу, морковь и картофель.

Наполнив дно емкости хвойными иглами, разложите плоды сверху (не давайте им касаться друг друга), затем снова уложите иглы. Повторяйте этот процесс, пока ящик не будет заполнен.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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