Последователь тибетских монахов рассказал, какие действия перед сном мешают финансовому благополучию

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Последователь тибетских монахов рассказал, какие действия перед сном мешают финансовому благополучию
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Последователь тибетских монахов Роман Тай рассказал о том, какие действия перед сном мешают финансовому благополучию.

По его словам, тайские монахи давно знают, что перед сном нельзя убирать жилье. Они утверждают, что если убираться по вечерам, то это будет разрушать энергетическую защиту. Убирать в доме следует только в дневное время. Нельзя оставлять в раковине или на столе грязную посуду. Всю грязную посуду в доме следует вымыть перед тем, как лечь спать. Грязная посуда перекрывает поток денежной энергии.

Важно следовать еще одному правилу. И суть его в том, чтобы никогда ничего никому не одалживать перед сном. Это касается как денег, так и вещей, поскольку если что-то одалживать перед сном, это сильно ослабляет энергию достатка. Вечером, подчеркнул Роман Тай, нельзя ни брать, ни отдавать.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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