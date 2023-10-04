Ветеринар назвал пять пород собак, которые никогда не хотел бы иметь
Мы все знаем поговорку о том, что собаки — лучшие друзья человека, но, по словам ветеринара, это справедливо не для каждой породы. Элль, которая публикует сообщения в TikTok под ником @ElleVetSciences, высказала свое мнение о «пяти породах собак, которыми бы она никогда не хотела владеть как человек, работающий в ветеринарной сфере».
По словам девушки, на пятом месте антирейтинга оказались хаски — мастера побега:
Четвертым номером в списке являются «старые добрые чихуахуа», 99% которых, по словам ветеринарного эксперта, являются «демонами».
Ее третье «нет» касается любых пород с короткими носами или плоскими мордами, таких как мопс, французский бульдог или бостон-терьер.
На втором месте оказалась одна из самых выдающихся пород: немецкий дог. По словам ветеринара, у этих собак невероятно чувствительные желудки.
Первое место Элль отдала малинуа. На самом деле они входят в список запрещенных собак в Великобритании и девушка объясняет, почему.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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