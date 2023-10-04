Ветеринар назвал пять пород собак, которые никогда не хотел бы иметь

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Ветеринар назвал пять пород собак, которые никогда не хотел бы иметь
Полезно знать
Источник фото: Freepik

Мы все знаем поговорку о том, что собаки — лучшие друзья человека, но, по словам ветеринара, это справедливо не для каждой породы. Элль, которая публикует сообщения в TikTok под ником @ElleVetSciences, высказала свое мнение о «пяти породах собак, которыми бы она никогда не хотела владеть как человек, работающий в ветеринарной сфере».

По словам девушки, на пятом месте антирейтинга оказались хаски — мастера побега:

«Если вы не готовы бегать по семь миль в день со своей собакой – а это их даже не утомит – не заводите хаски».

Четвертым номером в списке являются «старые добрые чихуахуа», 99% которых, по словам ветеринарного эксперта, являются «демонами».

Ее третье «нет» касается любых пород с короткими носами или плоскими мордами, таких как мопс, французский бульдог или бостон-терьер.

«Они буквально не могут дышать,  и у них много проблем с кожей, несмотря на то, что они очень милые собаки».

На втором месте оказалась одна из самых выдающихся пород: немецкий дог. По словам ветеринара, у этих собак невероятно чувствительные желудки.

Первое место Элль отдала малинуа. На самом деле они входят в список запрещенных собак в Великобритании и девушка объясняет, почему.

«Если вы не готовы отправиться в военный лагерь для дрессировки собак, вас ждет активная жизнь», - говорит специалист и демонстрирует кадр, на котором одна из спортивных собак легко взбирается на огромное дерево.

									
                                    
                                    
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
   
                                    
									
                                    
                                     
                                    
    

                                    

                               			
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Ветеринар назвал пять пород собак, которые никогда не хотел бы иметь

                                    

                                        
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 2-10-2023, 15:36

                                    

                                


                                

                                    
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 2-10-2023, 09:01

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 18:38

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 18:36

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 15:03

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 11:53

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 11:51

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 11:32

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 11:30

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 08:43

                                    

                                


                                

                                    
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 1-10-2023, 01:33

                                    

                                


                                

                                    
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 30-09-2023, 17:59

                                    

                                


                                

                                    
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 30-09-2023, 11:09

                                    

                                


                                

                                    
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 30-09-2023, 10:16

                                    

                                


                                

                                    
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 30-09-2023, 07:54

                                    

                                


                                

                                    
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 29-09-2023, 21:59

                                    

                                


                                

                                    
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 29-09-2023, 21:56

                                    

                                


                                

                                    
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 29-09-2023, 11:00

                                    

                                



			    					
  
                            	
 
                                
                            
 
							
                        
	                        

							
							

								    
							
                        
                            


                        
                         
                        

                            

                                                                 
                    		

    




    


                     
                            
  
							

								

									
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