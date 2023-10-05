Американка поделилась уникальным опытом, как покрасить стены при помощи носков

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Американка поделилась уникальным опытом, как покрасить стены при помощи носков
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Источник фото: freepik

Чтобы получить идеальную текстуру во время отделки дома, американка использовала необычный метод покраски. Вместо того, чтобы покупать щетку, она взяла пару носков.

Марли Соден нашла хорошее применение своим художественным способностям, украшая свое пространство. Но вместо того, чтобы использовать для выполнения работы кисть, как она это часто делает, решила использовать носок. Чтобы следовать технике, вы просто надеваете одноразовую перчатку, а затем чистый носок. Остальное довольно понятно: нужно окунуть руку в носке в краску и нанести на поверхность.

«Благодаря такому способу вы получите очень гладкий слой краски без мазков кистью. Я использовал его для покраски перил лестницы, поэтому очень рекомендую, потому что краска проникает во все маленькие щели и не оставляет мазков».

Стоит сказать, что такой интересный метод понравился подписчикам. Они не оставили без внимания эту идею и написали немало комментариев под постом художницы в Тикток.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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