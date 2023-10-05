Эксперт по сну раскрыл умопомрачительный совет от храпа, который творит чудеса

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Эксперт по сну раскрыл умопомрачительный совет от храпа, который творит чудеса
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Источник фото: Freepik

Керри Дэвис, известный эксперт, проработавший более десяти лет в индустрии сна, помогает клиентам избавится от храпа. Решение проблемы оказалось самым неожиданным.

Для многих людей ночной храп партнера становится настоящим проклятием. Но тот самый шум, который лишает вас сна, может быть спасителем. Специалист предложил интригующий метод: нужно привыкнуть к звуку храпа в светлое время суток, чтобы сделать его менее резким ночью.

Керри призывает партнеров храпящих людей попробовать технику записи, при которой они записывают звук храпа своего партнера ночью, а затем слушают его днем. При этом существует приложение SnoreLab, которое сделает за вас всю тяжелую работу и запишет храп в течение ночи. 15-минутную аудиозапись можно слушать по дороге на работу или после рабочего дня.

 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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