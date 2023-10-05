Эти 4 средства помогут вырастить длинные и густые волосы — возможно, вы уже их используете, но неправильно

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Эти 4 средства помогут вырастить длинные и густые волосы — возможно, вы уже их используете, но неправильно
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Источник фото: Freepik

В своем новом видео эксперт Хейли Грэм перечислила основные средства, благодаря которым можно вырастить длинные и густые волосы. Во-первых, она рекомендует включить мелатонин в уход за волосами.

«Он помогает вашим волосяным фолликулам дольше оставаться в активной стадии роста, а это означает, что рост волос ускоряется», — объяснила Хейли.


Также Грэм посоветовала своим подписчикам использовать средства для волос, содержащие кофеин. Кофеин разбудит все спящие волосяные фолликулы и будет стимулировать их рост.

Хейли объяснила важность D-биотина в уходе за волосами, поскольку он увеличивает скорость роста. Напоследок нужно убедиться, что средство по уходу за волосами содержит гиалуроновую кислоту. Дело в том, что гиалуроновая кислота удерживает воды в 1000 раз больше своего веса. Это означает, что она глубоко увлажняет кожу головы. А здоровая кожа головы — это здоровые волосы.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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