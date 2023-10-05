От выпадения прямой кишки до разрывов: раскрыта опасность использования смарфона в туалете

Гастроэнтеролог Саураб Сетхи рассказал, что прокрутка социальных сетей, сидя в туалете, оказывает «давление на прямую кишку и анус». Это может привести к таким проблемам, как геморрой, анальные трещины и выпадение прямой кишки.

По заявлению доктора, каждый третий человек в мире страдает от геморроя, который представляет собой шишки вокруг ануса, вызванные расширением кровеносных сосудов. Анальная трещина представляет собой трещину или разрыв слизистой оболочки анального канала. Она вызывает острую боль и кровотечение при попытке сходить в туалет. Однако эксперт говорит, что самая серьезная проблема со здоровьем, которая может возникнуть в результате длительного сидения в туалете, — это выпадение прямой кишки.

Кроме того, исследования показали, что смартфон грязнее, чем сиденье общественного унитаза, поэтому рекомендует избегать прокрутки страниц в туалете.