Сеть взорвало фото рок-н-рольного кенгуру, который играет на воздушной гитаре

Фото рок-н-рольного кенгуру заставляет интернет-пользователей подпрыгивать, поскольку, кажется, он играет на воздушной гитаре. Снимок с животным, которое приняло забавную позу, был номинирован на премию Comedy Wildlife Photography Awards.

На фотографии можно увидеть серого кенгуру. Сделана она была в крупнейшем городе Перте, расположенном на юго-западе Австралии на берегу Индийского океана. Автором снимка является Джейсон Мур.

«Я проезжал мимо поля, наполненного привлекательными желтыми цветами, поэтому остановился, чтобы сделать несколько фотографий. Внезапно я увидел забавного кенгуру, который играет на своей воздушной гитаре», - рассказал молодой человек журналистам и поделился красочными снимками.