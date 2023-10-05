Вот как на самом деле выглядит лицо Статуи Свободы по мнению ИИ

Технологии шагнули далеко вперед. Благодаря инновационным достижениям за предыдущие 100 лет мы прошли путь от первого автомобиля до лучшего электромобиля на рынке. В частности, благодаря ИИ – искусственному интеллекту.

Наконец-то забытые лица из прошлого можно вернуть к жизни совершенно новыми способом. Среди них Статуя Свободы – одна из самых известных статуй в мире. Она возвышается над водой на высоте 305 футов, и расположена в заливе Верхний Нью-Йорк.

Автором медной статуи был французский скульптор Фредерик Огюста Бартольди. Статуя не только является символом свободы для иммигрантов, ищущих новые возможности в США, но также является символом идентичности для людей, которые называют США своим домом.