Дешевая покупка в супермаркете поможет избежать конденсата на окне всю зиму

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Дешевая покупка в супермаркете поможет избежать конденсата на окне всю зиму
Полезно знать
Источник фото: Freepik

Когда температура на улице начнет падать, на окнах вашего дома может появится конденсат. Но есть простой способ навсегда избавиться от этой проблемы – и все, что вам нужно, это дешевая покупка в супермаркете.

Дэнни В. регулярно делится советами с 38,4 тысячами подписчиков в своем аккаунте в соцсети. В недавнем видео она поразила фанатов, поделившись «лучшим приемом для борьбы с конденсатом на окнах».

Все, что для этого нужно, это жидкость для мытья посуды и тряпка. Женщина выбрала Fairy, но, конечно, можно купить более дешевый вариант. Дэнни посоветовала фанатам протереть слоем средства для мытья посуды у основания окна, где образуется конденсат. Затем она вернулась через три дня, чтобы проверить результаты эксперимента. И действительно, место, куда она нанесла моющее средство, было совершенно без воды.

Дело в том, что это средство создает на стекле барьер, который предотвращает прилипание воды и, следовательно, не будет конденсата и сырости. Клип Дэнни собрал целых 325 тысяч просмотров, а фанаты засыпали ее пост комментариями.


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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