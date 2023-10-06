Этот средство из двух ингредиентов поможет избавиться от стойких масляных пятен, даже старых

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Этот средство из двух ингредиентов поможет избавиться от стойких масляных пятен, даже старых
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Источник фото: Freepik

Известная Тиктокерша продемонстрировала трюк, который спас ее любимые наряды. В своем видео Шантель Мила (@mama_mila_) рассказала, что ее лайфхак удаляет все масляные пятна, в том числе старые.

«Попрощайтесь с масляными пятнами на вашей любимой одежде», — сказала девушка своей аудитории.

Шантель пролила несколько капель масла на свою одежду и показала, как пятна можно удалить. Маслянистый след блогер удалила, нанеся на него средство для мытья посуды. Шантель объяснила зрителям, что мыло для посуды помогает избавиться от масла.

Затем она посыпала пятно пищевой содой, которая, по ее словам, «впитывает масло». Напоследок Шантель порекомендовала оставить одежду на 10 минут и постирать как обычно, продемонстрировав, что пятна на рубашке исчезли.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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