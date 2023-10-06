Этот запах означает, что у вас завелись постельные клопы и их нужно срочно уничтожить

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Этот запах означает, что у вас завелись постельные клопы и их нужно срочно уничтожить
Полезно знать
Источник фото: Freepik

Эксперты выявили странный характерный признак, который поможет вам обнаружить клопов — это запах. Эти насекомые имеют характерный сладкий затхлый запах.

По словам представителя Dodson Pest Control, постельные клопы могут пахнуть по-разному для разных людей.

Многие люди сообщают о запахе кориандра, а другие о запахе испорченной малины. Некоторые говорят о кислом запахе миндаля или марципана. Если вы заметили такой необычный запах в чистом помещении, возможно, пришло время вызвать профессионалов.

Однако эксперты предупреждают, что избавиться от запаха самостоятельно не всегда удается. Обнаружить постельных клопов по одному лишь запаху очень непросто.

Напомним, что постельные клопы были замечены в отелях и апартаментах по всему Парижу, а также в системе городского метро. Некоторые специалисты опасаются, что насекомые могут попасть в другие страны, поскольку туристы привезут их с собой в одежде и сумках.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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