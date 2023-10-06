Опытный ветеринар назвал четыре игрушки для собак, которые не стоит покупать: они убьют вашего щенка

Эти предметы могут показаться привлекательными владельцам домашних животных, но они могут быть смертельными.

МОЗГОВЫЕ КОСТИ— это долговечные жевательные лакомства, их легко купить. Однако, прежде чем давать их своей собаке, обязательно удалите жировой мозг в центре кости, так как это вещество может вызвать у некоторых пород панкреатит. Еще одно правило при покупке — выбирайте такую, которая длиннее морды собаки. Это предотвратит застревание кости за нижними зубами, что часто требует хирургического вмешательства.

РЕЗИНОВЫЕ ШАРИКИ.

Эксперты также предостерегают от того, чтобы давать собакам резиновые мячики. Эти игрушки не только создают опасность удушья, но могут застрять во рту собаки.

МАЛЕНЬКИЕ ИЛИ СЛОМАННЫЕ ИГРУШКИ.

Если какой-либо из этих предметов разжевать и проглотить, он может застрять в кишечнике и потребовать экстренной операции.

СЫРОМЯТНАЯ КОЖА также может вызвать серьезные проблемы. Если ваш четвероногий друг отломит кусочки и проглотит их, это может привести к проблемам с кишечником. Они увеличиваются в размерах после проглатывания, и тогда хирургическое вмешательство становится одним из единственных способов устранить закупорку.