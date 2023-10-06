Поцелуй шефа: Легкий и недорогой завтрак, которого хватит на всю рабочую неделю

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Поцелуй шефа: Легкий и недорогой завтрак, которого хватит на всю рабочую неделю
Полезно знать
Источник фото: Коллаж Информинг

Если с утра у вас мало времени, но вы хотите перед трудным рабочим днем съесть что-нибудь полезное для здоровья, этот рецепт для вас.

Ночная овсянка — это самый популярный вариант завтрака во всем мире. Все, от знаменитостей до кулинарных блоггеров, любят это блюдо. Медсестра Лианна, активная пользовательница TikTok под ником Лианна (@liannez_) , поделилась на платформе своим рецептом.

Она начинает приготовление с того, что добавляет овсянку и миндальное молоко на дно четырех контейнеров. Затем девушка добавляет нарезанную клубнику, бананы, пудинг из чиа, чипсы из белого шоколада и чернику.

В готовый завтрак можно добавить мед и затем поставить его на ночь в холодильник.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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