Путешественница назвала суеверия, которые сбивают с толку: никогда не нужно стричь ногти по воскресеньям

У нас у всех есть странные суеверия. Но одна известная блогерша поделилась суевериями, которые вызывают недоумение.

В социальных сетях Сюзи назвала предрассудки, с которыми она выросла, живя в сообществе путешественников.

Девушка утверждает, что они никогда не произносят слова «крыса» или «обезьяна», поскольку считают, что это к несчастью. Вместо этого животных называют длиннохвостыми или кольчатыми.

«Мы просто говорим что угодно, кроме настоящих названий этих животных», — добавила она.

Сьюзи рассказала, что после смерти члена семьи нельзя есть мясо. Действует этот запрет до тех пор, пока человек не будет похоронен. Продолжая тему смерти, Сьюзи добавила, что самые близкие члены семьи должны носить черное в течение 12 месяцев в знак траура.

Она никогда не стирает одежду в стиральной машине, предпочитая использовать для этого специальную кастрюлю. Расчесывать волосы на кухне тоже нельзя, поскольку Сюзи говорит, что это «к несчастью». Напоследок, она утверждает, что стричь волосы или ногти в воскресенье — к неприятностям.