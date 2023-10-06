Сообразительная мама рассказала, как она готовит бесплатный стиральный порошок из необычных ингредиентов

Ни для кого не секрет, что стиральный порошок может быть дорогим, особенно если у вас есть дети и вы часто пользуетесь стиральной машиной. Но одна сообразительная мама рассказала, как она экономит деньги, готовя самостоятельно это средство из необычных ингредиентов.

29-летняя Кара Вудхаус поделилась советом в социальных сетях. Она рассказала, что все, у кого есть доступ к конскому каштану, могут сэкономить на стиральном порошке. Мама двоих детей собирает каштаны с сентября по декабрь, а затем их использует для изготовления стирального порошка в течение всего года.

Кара, живущая в Кембридже, обычно тратит 30 фунтов каждые две недели на средства для стирки. Это означает, что она экономит до 60 фунтов в месяц.

Ключевым ингредиентом каштанов являются сапонины — очищающее химическое вещество, используемое в семенах конского каштана для отпугивания надоедливых насекомых.

Чтобы приготовить моющее средство, домохозяйка разбивает каштаны молотком, а затем заливает их кипятком в термостойкой стеклянной банке. Оставив на 30 минут, она переливает жидкость в другую банку и хранит в холодильнике до тех пор, пока она не понадобится. Британка использует для стирки то же количество приготовленной жидкости, что и обычное моющее средство.

На создание собственного натурального моющего средства Кара решилась после того, как ее сын Луи, страдающий экземой, плохо отреагировал на купленные в магазине стриральные порошки.

«Когда я увидела каштаны, то подумала, что стоит попробовать этот натуральный продукт, и, к счастью, это очень помогло».