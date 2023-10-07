Благодаря этому «настою для раковины» в доме будет приятно пахнуть весь день

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Благодаря этому «настою для раковины» в доме будет приятно пахнуть весь день
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Источник фото: Freepik

Домохозяйка поделилась рецептом своего чистящего средства, сделанного своими руками, благодаря которому в вашем доме будет приятно пахнуть весь день.

Даниэль (@momthatlovestoclean) — мама, которая страстно любит уборку, о чем свидетельствуют ее ролики. В видео на платформе TikTok она поделилась советом, который убивает двух зайцев одним выстрелом.

Этот раствор очищает кухонные столешницы, а также наполняет дом приятным ароматом. В подписи к видео женщина назвала его «отваром для раковины» и отметила, что он «очень простой, но хорошо очищает».

Однако прежде чем пытаться повторить метод Даниэль, убедитесь, что ваша раковина чистая. Она наполнила доверху раковину водой и добавила несколько капель эфирного масла апельсина (можно взять масло нероли или лимона). Затем она вытерла этим средством все грязные места на кухне, например, шкафы и бытовую технику.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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