Фитнес-тренер поделилась идеальным рецептом низкокалорийных тыквенных блинов из 5 ингредиентов

Этот рецепт тыквенных блинов из пяти ингредиентов низкокалорийный и отлично подходит для похудения. Вы сможете съесть огромную порцию, и при этом не переживать за свою фигуру.

Фитнес-тренер доказала, что для похудения не обязательно кушать скучную и невкусную еду. У Тары Вудкокс, помогающей клиентам трансформировать свое тело, есть рецепт идеальных тыквенных блинов, которых можно съесть очень много.

Этот рецепт состоит из пяти ингредиентов, а его калорийность составляет всего 289 калорий.

Для этого понадобится четверть стакана тыквенного пюре и четверть стакана взбитых яичных белков, чайная ложка разрыхлителя, щепотка ванили и корицы.

Дополнительно она добавила протеиновый порошок и коллаген. Смешать ингредиенты, готовить блины на горячей сковороде.

