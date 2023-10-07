Этот осенний овощ, «действующий как виагра», поможет улучшить сексуальную жизнь
Не секрет, что осенние фрукты полны питательных веществ, которые помогают предотвратить высокое кровяное давление — одну из основных причин ЭД (эректильной дисфункции).
Более половины мужчин в возрасте от 40 до 70 лет страдают эректильной дисфункцией, что затрудняет достижение и поддержание эрекции. Иногда причиной этого могут быть стресс, злоупотребление алкоголем и усталость. Однако, если это происходит регулярно, это может быть признаком более серьезных заболеваний, включая высокое кровяное давление. Мужчины с гипертонией почти в два раза чаще страдают ЭД, поскольку ухудшается приток крови к их половым органам.
Калий помогает снизить кровяное давление, поскольку снижает воздействие натрия, который поступает из соли, в кровь. А натрий, как известно, повышает кровяное давление. Калием богата тыква. Так, стандартная порция чашки тыквы содержит около 394 мг питательного вещества.
Но это еще не все.
Исследования, опубликованные в Журнале пищевой биохимии, показали, что употребление тыквенных семечек помогает улучшить уровень химических веществ в организме, связанных с достижением эрекции. Исследователи протестировали на крысах, как употребление сырых и жареных семян тыквы влияет на уровень оксида азота в крови. Это химическое вещество помогает расширить кровеносные сосуды, позволяя большему количеству крови достигать полового члена. Это, к слову, важная часть действия Виагры: препарат помогает стимулировать ферменты, которые увеличивают выработку оксида азота.
Крысы, которым давали семена тыквы, имели более высокий уровень оксида азота, чем те, которым не давали семена, причем больший эффект наблюдался у тех, кто употреблял жареные семечки.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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