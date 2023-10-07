Эту ошибку во время использования кетчупа делают почти все: вы точно будете удивлены

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Эту ошибку во время использования кетчупа делают почти все: вы точно будете удивлены
Полезно знать
Источник фото: Freepik

Оказывается, мы все годами неправильно пользуемся бутылками для кетчупа. Джордан Хоулетт часто использует свои аккаунты в социальных сетях, где делится мыслями о вещах, о которых многие никогда не знали. В одном из последних видео он сжимает бутылку с кетчупом с узких сторон, прежде чем ее отпустить. Затем можно увидеть, как кетчуп свободно выливается на тарелку.

Пользователь TikTok отметил, что если вы держите бутылку спереди, вам «приходится физически сжимать ее, чтобы содержимое вылезло наружу». Однако если сжать бутылку с боков, а затем отпустить, кетчуп с легкостью выльется из пластиковой тары. Дело в том, что «давление вытолкнет кетчуп сам по себе».

Пользователи поспешили прокомментировать данную публикацию:

«Меня сбивает с толку то, как компании тратят миллионы долларов на разработку такого рода вещей, а потом никому об этом не говорят!»
«Я сделал это, и это продолжалось вечно, боже мой».
«Даже не знал, что неправильно использую кетчуп! Блин, я покончил с интернетом».
«В этот момент я даже не знаю, правильно ли я дышу».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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