Эту ошибку во время использования кетчупа делают почти все: вы точно будете удивлены
Оказывается, мы все годами неправильно пользуемся бутылками для кетчупа. Джордан Хоулетт часто использует свои аккаунты в социальных сетях, где делится мыслями о вещах, о которых многие никогда не знали. В одном из последних видео он сжимает бутылку с кетчупом с узких сторон, прежде чем ее отпустить. Затем можно увидеть, как кетчуп свободно выливается на тарелку.
Пользователь TikTok отметил, что если вы держите бутылку спереди, вам «приходится физически сжимать ее, чтобы содержимое вылезло наружу». Однако если сжать бутылку с боков, а затем отпустить, кетчуп с легкостью выльется из пластиковой тары. Дело в том, что «давление вытолкнет кетчуп сам по себе».
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Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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