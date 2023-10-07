Офтальмолог рассказала о трех модных тенденциях, которые могут нанести непоправимый вред глазам

Image 16+
Офтальмолог рассказала о трех модных тенденциях, которые могут нанести непоправимый вред глазам
Полезно знать
Источник фото: Freepik

Врач Алекса Хехт из Торонто, Канада, поделилась манипуляциями, которых она бы избегала любой ценой. В своем посте офтальмолог отметила, что никогда не сделает себе межресничный татуаж. Конечно, это может сэкономить 10 минут утром и сделать ресницы немного гуще, но с точки зрения здоровья рисковать не стоит.

Эта манипуляция на самом деле может вызвать повреждение мейбомиевых желез, расположенных вдоль век, что чревато синдромом сухости глаз.

Алекса объяснила, что также следует избегать использования горячих щипцов для завивки ресниц и не подвергать ресницы никакому нагреву, поскольку они «истончаются и ломаются». Более того, это может «привести к ожогам передней поверхности глаза».

И, наконец, Алекса утверждает, что никогда не будет использовать средства для отбеливания глаз. Иметь ярко-белые сверкающие глаза — красиво, но на самом деле отбеливающие глазные капли следует использовать с осторожностью:

Вскоре происходит противоположный эффект, и ваши глаза могут стать еще краснее, чем до этого. Кроме того, почти все глазные капли содержат консерванты, которые при многократном использовании могут быть токсичными для поверхности глаз.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Офтальмолог рассказала о трех модных тенденциях, которые могут нанести непоправимый вред глазам

Сегодня, 19:18

Прекратите это немедленно: профессиональный уборщик развенчал пять распространенных мифов

Сегодня, 18:50

Этот осенний овощ, «действующий как виагра», поможет улучшить сексуальную жизнь

Сегодня, 12:36

Сонная голова: ученые раскрыли 5 главных причин повышенной утомляемости

Сегодня, 12:32

Салат вместо ботокса: лучшая диета против старения и прыщей

Сегодня, 12:31

Благодаря этому «настою для раковины» в доме будет приятно пахнуть весь день

Сегодня, 11:27

Этот средство из двух ингредиентов поможет избавиться от стойких масляных пятен, даже старых

Вчера, 20:23

Сообразительная мама рассказала, как она готовит бесплатный стиральный порошок из необычных ингредиентов

Вчера, 20:21

Дешевая покупка в супермаркете поможет избежать конденсата на окне всю зиму

Вчера, 20:19

Путешественница назвала суеверия, которые сбивают с толку: никогда не нужно стричь ногти по воскресеньям

Вчера, 19:32

Поцелуй шефа: Легкий и недорогой завтрак, которого хватит на всю рабочую неделю

Вчера, 19:11

Этот запах означает, что у вас завелись постельные клопы и их нужно срочно уничтожить

Вчера, 10:40

Эксперт по кемпингу рассказал о трех самых больших ошибках при установке палатки

Вчера, 10:32

Опытный ветеринар назвал четыре игрушки для собак, которые не стоит покупать: они убьют вашего щенка

Вчера, 10:31

Эксперт по сну раскрыл умопомрачительный совет от храпа, который творит чудеса

5-10-2023, 19:53

От выпадения прямой кишки до разрывов: раскрыта опасность использования смарфона в туалете

5-10-2023, 10:46

Эти 4 средства помогут вырастить длинные и густые волосы — возможно, вы уже их используете, но неправильно

5-10-2023, 10:08

Американка поделилась уникальным опытом, как покрасить стены при помощи носков

5-10-2023, 09:40

Сеть взорвало фото рок-н-рольного кенгуру, который играет на воздушной гитаре

5-10-2023, 09:29

Вот как на самом деле выглядит лицо Статуи Свободы по мнению ИИ

5-10-2023, 09:28

Новости партнеров