Офтальмолог рассказала о трех модных тенденциях, которые могут нанести непоправимый вред глазам
Врач Алекса Хехт из Торонто, Канада, поделилась манипуляциями, которых она бы избегала любой ценой. В своем посте офтальмолог отметила, что никогда не сделает себе межресничный татуаж. Конечно, это может сэкономить 10 минут утром и сделать ресницы немного гуще, но с точки зрения здоровья рисковать не стоит.
Алекса объяснила, что также следует избегать использования горячих щипцов для завивки ресниц и не подвергать ресницы никакому нагреву, поскольку они «истончаются и ломаются». Более того, это может «привести к ожогам передней поверхности глаза».
И, наконец, Алекса утверждает, что никогда не будет использовать средства для отбеливания глаз. Иметь ярко-белые сверкающие глаза — красиво, но на самом деле отбеливающие глазные капли следует использовать с осторожностью:
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Офтальмолог рассказала о трех модных тенденциях, которые могут нанести непоправимый вред глазам
Сегодня, 19:18
Прекратите это немедленно: профессиональный уборщик развенчал пять распространенных мифов
Сегодня, 18:50
Салат вместо ботокса: лучшая диета против старения и прыщей
Сегодня, 12:31
Этот средство из двух ингредиентов поможет избавиться от стойких масляных пятен, даже старых
Вчера, 20:23
Сообразительная мама рассказала, как она готовит бесплатный стиральный порошок из необычных ингредиентов
Вчера, 20:21
Путешественница назвала суеверия, которые сбивают с толку: никогда не нужно стричь ногти по воскресеньям
Вчера, 19:32
Опытный ветеринар назвал четыре игрушки для собак, которые не стоит покупать: они убьют вашего щенка
Вчера, 10:31
От выпадения прямой кишки до разрывов: раскрыта опасность использования смарфона в туалете
5-10-2023, 10:46
Эти 4 средства помогут вырастить длинные и густые волосы — возможно, вы уже их используете, но неправильно
5-10-2023, 10:08
Вот как на самом деле выглядит лицо Статуи Свободы по мнению ИИ
5-10-2023, 09:28