Офтальмолог рассказала о трех модных тенденциях, которые могут нанести непоправимый вред глазам

Врач Алекса Хехт из Торонто, Канада, поделилась манипуляциями, которых она бы избегала любой ценой. В своем посте офтальмолог отметила, что никогда не сделает себе межресничный татуаж. Конечно, это может сэкономить 10 минут утром и сделать ресницы немного гуще, но с точки зрения здоровья рисковать не стоит.

Эта манипуляция на самом деле может вызвать повреждение мейбомиевых желез, расположенных вдоль век, что чревато синдромом сухости глаз.

Алекса объяснила, что также следует избегать использования горячих щипцов для завивки ресниц и не подвергать ресницы никакому нагреву, поскольку они «истончаются и ломаются». Более того, это может «привести к ожогам передней поверхности глаза».

И, наконец, Алекса утверждает, что никогда не будет использовать средства для отбеливания глаз. Иметь ярко-белые сверкающие глаза — красиво, но на самом деле отбеливающие глазные капли следует использовать с осторожностью:

Вскоре происходит противоположный эффект, и ваши глаза могут стать еще краснее, чем до этого. Кроме того, почти все глазные капли содержат консерванты, которые при многократном использовании могут быть токсичными для поверхности глаз.