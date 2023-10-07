Прекратите это немедленно: профессиональный уборщик развенчал пять распространенных мифов

Если вы протираете окна газетами, пользуетесь полиролью для деревянного стола и всегда заправляете постель сразу же после пробуждения, вам нужно прислушаться к советам профессионального уборщика.

Миф первый – Всегда полируйте мебель

Прибегать к полироли для мебели нужно тогда, когда она вам действительно понадобится. Также нужно с осторожностью подходить к выбору чистящих средств для деревянной мебели. Обязательно нужно применять восковую полироль, не содержащую силикона. Кроме того, синтетические тряпки бесполезны, поскольку они поднимают пыль обратно в воздух, а не улавливают ее. Тряпки из микрофибры — самый оптимальный выбор.

Миф второй: заправлять постель следует сразу после пробуждения

Эксперт рассказал, почему не следует застилать постель утром. Дело в том, что пылевые клещи любят тепло, поэтому нужно дать постельным принадлежностям хорошо остыть, прежде чем застилать их. Желательно также проветрить одеяло примерно полчаса.

Миф третий – использования газеты для мытья окон

Помимо того, что газеты быстро разлагаются, они оставляют грязь на ваших руках и оконных рамах. Лучше использовать тряпку из микрофибры, а затем тряпку для полировки окон.

Миф четвертый: Таблетки для чистки унитазов безопасны и эффективны

Если вы пользуетесь таблетками для чистки унитаза, вам стоит пересмотреть свои привычки. Они могут нанести серьезный ущерб и со временем вызвать коррозию внутри бачка унитаза.

Миф пятый – Уксусом можно очистить что угодно

Напоследок, если вы любите использовать белый уксус для уборки дома, пришло время прислушаться к советам профессионала. Уксус — это кислота. И хотя он отлично подходит для чистки некоторых вещей, может вызвать эрозию многих твердых поверхностей.