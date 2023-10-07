Работник прачечной рассказал, как он сушит свежевыстиранную одежду за считанные минуты

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Работник прачечной рассказал, как он сушит свежевыстиранную одежду за считанные минуты
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Источник фото: Freepik

Тор Риддер из Норвегии — путешественник-минималист, который часто использует свой канал на YouTube, чтобы поделиться интерсеными советами. В одном из таких видео он рассказал своим 27,2 тысячам подписчиков, что у него есть проверенный двухэтапный метод быстрой сушки свежевыстиранной одежды.

Повернув камеру на пол, мужчина положил белое полотенце на пол, а затем поделился со зрителями так называемым «методом буррито». Он положил только что выстиранную футболку на полотенце. Затем объяснил, что полотенце нужно сложить поверх футболки, пока оно полностью не переплетется.

Полотенце впитает всю влагу. После этого нужно повесить вещь и просушить ее феном на самой низкой температуре, чтобы удалить остатки влаги. Благодаря такому методу время сушки белья сокращется до нескольких часов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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