Салат вместо ботокса: лучшая диета против старения и прыщей

Любительница здорового питания поделилась своим рецептом салата, который является лучшим средством против старения. Она сказала, что ее диета также поможет избавиться от прыщей.

Кэнди (@cookwithcandy) ведет правильный образ жизни и уделяет внимание своему здоровью. В видеоролике TikTok она показала зрителям свою диету, которая позволяет ей избежать косметических операций. Этот рецепт является «лучшим средством против старения», говорит она.

Сначала девушка наполнила тарелку листовой зеленью, салатом, помидорами, болгарским перцем, маслом и нарезанным печеным картофелем. Затем она все смешала и добавила немного инжира. Это полезное блюдо содержит питательные вещества, которые играют значительную роль в борьбе со старением.

В другом видео Кэнди рассказала зрителям о изменениях после изменения своего рациона. Во-первых, она избавилась от прыщей, ее кожа стала более свежей и сияющей. При этом девушка добавила, что не забывает ежедневно выпивать от двух до трех литров воды.