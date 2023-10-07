Сонная голова: ученые раскрыли 5 главных причин повышенной утомляемости

Чувство постоянной усталости кажется нормой для современного человека. Но иногда это симптом чего-то более серьезного. По данным Национальной службы здравоохранения, существует пять состояний, которые могут вызывать постоянное состояние усталости и требуют обращения к врачу.

1. Апноэ во сне

Чувство усталости в течение дня из-за того, что вы продолжаете просыпаться ночью, может быть признаком апноэ во сне. Это заболевание приводит к расслаблению и сужению стенок горла во время сна, что нарушает нормальное дыхание. Симптомы включают остановку и начало дыхания, появление удушья, фыркания, а также громкий храп.

2. Дефицит железа

Низкий уровень энергии в течение дня и заметное учащенное сердцебиение могут означать, что вы страдаете анемией. Это вызвано низким уровнем железа в крови, которое используется организмом для производства красных кровяных телец. Железо содержится в красном мясе, поэтому анемия чаще встречается у вегетарианцев и веганов, хотя питательные вещества также можно получить из овощей, таких как шпинат, сладкий картофель и горох. Симптомы железодефицитной анемии также могут включать бледность кожи и одышку.

3. Диабет Если вы чувствуете сильную усталость и постоянную жажду, а также часто ходите в туалет, возможно, вы страдаете диабетом. Это состояние приводит к слишком высокому уровню сахара в крови, что вызывает слабость.

4. Гиперактивная щитовидная железа

Постоянное чувство усталости, беспокойства, нервозности или раздражительности могут означать, что у вас сверхактивная щитовидная железа, которая вырабатывает слишком много гормонов, влияющих на частоту сердечных сокращений и температуру тела. В 10 раз чаще встречается заболевание у женщин от 20 до 40 лет.

5. МЭ (Миалгическая энцефалопатия) или синдром хронической усталости

Сильная усталость в течение более трех месяцев является предупреждающим признаком того, что у вас МЭ или синдром хронической усталости. Эти состояния также могут вызвать проблемы с мышлением, памятью или концентрацией внимания.