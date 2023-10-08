Дизайнер интерьеров назвал самое недооцененное растение, которое украсит каждый сад

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Дизайнер интерьеров назвал самое недооцененное растение, которое украсит каждый сад
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Источник фото: Freepik

Лорен Крайсс из Лос-Анджелеса, США, имеет собственную компанию по дизайну интерьеров. Он сотрудничал в свое время с многими известными людьми, такими как Мэтью Мак Конахи и Мэджик Джонсон. Так что можно с уверенностью утверждать, что он является профессионалом своего дела.

Дизайнер часто использует свою учетную запись в социальных сетях, чтобы поделиться с подписчиками некоторыми советами и приемами. И в одном из таких роликов он назвал самое недооцененное растение, которое украсит любой сад. По его словам, это Бугенвиллия.

42-летний мужчина объяснил, что это виноградная лоза, которая растет как «величественный сорняк» и любит теплый климат, но при этом очень устойчива к изменениям погоды.

«Она добавит ярких красок вашему двору, чрезвычайно выносливая и вечнозеленая. Я часто использую бугенвиллию для живых изгородей и арок».

Лорен признался, что благодаря этому растению он всегда «превращает неприглядные сетчатые заборы в великолепные живые стены».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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