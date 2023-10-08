Джейми Оливер рассказал, как готовит «суперпростые» хрустящие куриные бедра, используя всего три ингредиента

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Джейми Оливер рассказал, как готовит «суперпростые» хрустящие куриные бедра, используя всего три ингредиента
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Источник фото: pixabay.com

Джейми Оливер рассказал, как он готовит вкуснейшие куриные бедра. Знаменитый 48-летний шеф-повар назвал этот рецепт «суперпростым», поскольку для него требуется всего три ингредиента и ваши руки.  По его рецепту получается изумительная и сытная закуска с хрустящей панировкой снаружи.

Для приготовления блюда потребуется четыре средних куриных бедра без костей и кожи, две ч. л. приправы для барбекю и горсть мелких панировочных сухарей.

Для начала нужно сбрызнуть куриные бедра любым маслом, которое есть дома. Джейми рекомендует оливковое масло. Затем смазать курицу приправой для барбекю и обвалять бедра в панировочных сухарях. Панировочные сухари можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, измельчив хлеб в кухонном комбайне.

Далее вам нужно разложить курицу в один слой во фритюрнице кожей вверх. Шеф-повар рекомендует дополнительно сбрызнуть их масляным спреем, чтобы панировочные сухари стали еще более хрустящими. Готовить при температуре 180°C 40 минут.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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