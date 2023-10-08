Эксперт назвал 5 секретных приемов, как повысить скорость вашего Wi-Fi: они бесплатны
Эксперты Университета Пьюджет-Саунд в Вашингтоне раскрыли пять основных приемов, которые могут улучшить ваше соединение Wi-Fi. Чтобы решить эту распространенную проблему, не нужно тратить деньги.
РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЙТЕ СВОЙ МАРШРУТИЗАТОР
Очень важно регулярно обновлять маршрутизатор, чтобы он работал бесперебойно и на него было загружено новейшее программное обеспечение безопасности. Обычно нужно найти IP-адрес вашего маршрутизатора и ввести его в веб-браузер, чтобы получить доступ к странице администратора. Используйте имя пользователя и пароль маршрутизатора для входа в систему и доступа к настройкам. Проверьте, есть ли доступные обновления программного обеспечения, и выберите их загрузку, если это возможно. Наличие новейшего программного обеспечения и средств безопасности может повысить вашу скорость и защитить вас от хакеров.
ИЗМЕНИТЬ КАНАЛ WI-FI ПО УМОЛЧАНИЮ
Wi-Fi-роутеры могут транслировать свой сигнал более чем по 10 каналам, отметили эксперты университета. Чаще всего каналов вещания по умолчанию — 6.Однако перемещение его на другой канал, например 2 или 11, не позволит вашему маршрутизатору конкурировать с другими маршрутизаторами в вашем районе.В свою очередь, это может значительно улучшить производительность и скорость Wi-Fi.
ОТКЛЮЧИТЬ VPN
Подключение к VPN может значительно снизить скорость вашего Wi-Fi-соединения — примерно на 50 процентов. Поэтому, если вам не нужно подключаться к VPN и вы заметили, что ваш Wi-Fi тормозит, стоит отключиться.
ПЕРЕЗАПУСК МОДЕМА И МАРШРУТИЗАТОРА
Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для поддержания устойчивого соединения, — это перезагрузить маршрутизатор. Это может помочь очистить память, утверждают в университете. Чтобы перезагрузить маршрутизатор, отключите модем и маршрутизатор от розетки, подождите около 15 секунд, затем снова подключите модем. Подождите еще пару минут, включите маршрутизатор, подождите, пока все индикаторы на кабельном модеме не загорятся зеленым светом.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С РАЗМЕЩЕНИЕМ
Эксперты рекомендуют выбирать центральное расположение маршрутизатора, чтобы оптимизировать сигнал Wi-Fi. Если он расположен в углу, вы рискуете, что сигналы будут отправлены за пределы вашего дома.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Эксперт назвал 5 секретных приемов, как повысить скорость вашего Wi-Fi: они бесплатны
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