Эксперт назвал 5 секретных приемов, как повысить скорость вашего Wi-Fi: они бесплатны

Эксперты Университета Пьюджет-Саунд в Вашингтоне раскрыли пять основных приемов, которые могут улучшить ваше соединение Wi-Fi. Чтобы решить эту распространенную проблему, не нужно тратить деньги.

РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЙТЕ СВОЙ МАРШРУТИЗАТОР

Очень важно регулярно обновлять маршрутизатор, чтобы он работал бесперебойно и на него было загружено новейшее программное обеспечение безопасности. Обычно нужно найти IP-адрес вашего маршрутизатора и ввести его в веб-браузер, чтобы получить доступ к странице администратора. Используйте имя пользователя и пароль маршрутизатора для входа в систему и доступа к настройкам. Проверьте, есть ли доступные обновления программного обеспечения, и выберите их загрузку, если это возможно. Наличие новейшего программного обеспечения и средств безопасности может повысить вашу скорость и защитить вас от хакеров.

ИЗМЕНИТЬ КАНАЛ WI-FI ПО УМОЛЧАНИЮ

Wi-Fi-роутеры могут транслировать свой сигнал более чем по 10 каналам, отметили эксперты университета. Чаще всего каналов вещания по умолчанию — 6.Однако перемещение его на другой канал, например 2 или 11, не позволит вашему маршрутизатору конкурировать с другими маршрутизаторами в вашем районе.В свою очередь, это может значительно улучшить производительность и скорость Wi-Fi.



ОТКЛЮЧИТЬ VPN

Подключение к VPN может значительно снизить скорость вашего Wi-Fi-соединения — примерно на 50 процентов. Поэтому, если вам не нужно подключаться к VPN и вы заметили, что ваш Wi-Fi тормозит, стоит отключиться.

ПЕРЕЗАПУСК МОДЕМА И МАРШРУТИЗАТОРА

Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для поддержания устойчивого соединения, — это перезагрузить маршрутизатор. Это может помочь очистить память, утверждают в университете. Чтобы перезагрузить маршрутизатор, отключите модем и маршрутизатор от розетки, подождите около 15 секунд, затем снова подключите модем. Подождите еще пару минут, включите маршрутизатор, подождите, пока все индикаторы на кабельном модеме не загорятся зеленым светом.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С РАЗМЕЩЕНИЕМ

Эксперты рекомендуют выбирать центральное расположение маршрутизатора, чтобы оптимизировать сигнал Wi-Fi. Если он расположен в углу, вы рискуете, что сигналы будут отправлены за пределы вашего дома.