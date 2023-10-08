Этот вирусный лайфхак из TikTok не работает: на самом деле стало только хуже

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Этот вирусный лайфхак из TikTok не работает: на самом деле стало только хуже
Полезно знать
Источник фото: Freepik

Вирусный трюк из TikTok для отталкивания пыли на самом деле не работает. Домохозяйка поделилась своим опытом после использования этого лайфхака для уборки.

В своем видео Люси Калис (@lucykalice) демонстрирует популярный лайфхак, чтобы проверить, действительно ли он работает. Девушка показала подписчикам свою черную прикроватную тумбочку, на которой за три недели собрался тонкий слой пыли.

Чтобы сделать лучшее домашнее средство от пыли, нужно было смешать оливковое масло, белый уксус, жидкое мыло для посуды и немного воды. Затем она хорошенько встряхнула бутылку и использовала смесь для очистки поверхностей в доме.

Во втором ролике Люси показала своим подписчикам прикроватную тумбочку через три недели после использования раствора. Как оказалось, этот метод не работает и на ней было практически столько пыли, как в прошлый раз.

Один из подписчиков Люси предложил альтернативное решение. Он посоветовал использовать кондиционер для белья и горячую воду. Кондиционер действует как барьер, предотвращая прилипание пыли к поверхности.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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