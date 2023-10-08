От эректильной дисфункции и сердечных приступов: как яд змеи, паука и варана может спасти вас

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От эректильной дисфункции и сердечных приступов: как яд змеи, паука и варана может спасти вас
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Источник фото: Freepik

Смертельные токсины змей, пауков и драконов Комодо сегодня активно используются в медицинских целях: для лечения тромбов и эректильной дисфункции. Некоторые из них могут даже спасти жизни человеку, помогая предотвратить сердечные приступы в долгосрочной перспективе.

К примеру, яд бразильской гадюки — одной из самых смертоносных змей в мире — лег в основу лекарств, спасающих жизни. Каптоприл рекомендован Национальным институтом здравоохранения и совершенствования медицинской помощи для лечения высокого кровяного давления. Препарат также можно применять после сердечного приступа или пациентам с сердечной недостаточностью под тщательным медицинским наблюдением. По данным Британского кардиологического фонда, активный ингредиент препарата изначально был получен из змеиного яда.

Яды темной карликовой гремучей змеи и чешуйчатой гадюки также использовались в таких препаратах, как эптифибатид и тирофибан, которые применяются при болях в груди. Исследования показали, что змеиные яды могут помочь в лечении тромбов без рисков кровотечения.

Ученые полагают, что могут использовать яд бразильского паука в составе геля для втирания при эректильной дисфункции. Исследователи в настоящее время испытывают гель на 72 мужчинах-добровольцах. Результаты изучения будут озвучены весной. Однако испытания уже показали, что он не является токсичным, поскольку практически не попадает в кровоток.

Самая большая ящерица на земле — варан Комодо — имеет ядовитые железы, наполненные токсинами. В дикой природе 14 трехметровое животное использует их, чтобы убивать добычу, в том числе оленей, свиней, водяных буйволов и даже других ящериц. Однако, как и в случае с гадюкой, ученые обнаружили, что яд варана можно использовать для лечения чрезмерного свертывания крови. В будущем их яд может стать основой лекарств, разжижающих кровь.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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