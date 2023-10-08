Ученые назвали малоизвестный признак тревоги, из-за которого мир похож на снежный шар
Малоизвестный признак беспокойства, который затуманивает зрение и делает мир похожим на снежный шар, назвали ученые.
Мы все знаем характерные симптомы тревоги. С нервозностью, потливостью, неспособностью сосредоточиться, скорее всего, вы уже сталкивались раньше. Но есть один менее известный признак, связанный с редким заболеванием, из-за которого мир выглядит как снежный шар.
Синдром визуального снега — это редкое неврологическое расстройство, которое ученые впервые обнаружили в 1995 году. Большинство людей с этим диагнозом видят крошечные, похожие на снег пятнышки, как будто мир перед ними — плохо настроенный старый телевизор или даже снежный шар. Точки обычно черно-белые, хотя иногда они могут быть цветными или прозрачными.
Состояние, причина которого неизвестна, может быть очень изнурительным. Некоторые ученые полагают, что это расстройство поражает часть мозга, расположенную рядом с затылочной долей, отвечающей за зрение и восприятие. Исследование с участием 125 человек с синдромом визуального снега показало, что все пациенты страдали от тревоги, депрессии, плохого качества сна или усталости.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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Ученые назвали малоизвестный признак тревоги, из-за которого мир похож на снежный шар
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