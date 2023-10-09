Домохозяйка из Ямайки раскрыла, как на самом деле следует использовать терку: это поражает людей

Домохозяйка из Ямайки рассказала, что мы все это время неправильно пользовались терками, и это поразило многих людей. Триш часто использует свою учетную запись в социальной сети, чтобы поделиться отрывками из своей жизни в Норвегии.

«Мне было много лет, когда я поняла, что неправильно пользовалась теркой».

Женщина продемонстрировала «неправильный» способ, держа терку вертикально и проводя кончиком моркови вниз. Покачав головой, она продолжила:

«Просто переверните терку, все упадет внутрь и не будет беспорядка на столе».

Затем она натерла морковь теркой, лежащей на разделочной доске, демонстрируя, как все кусочки упали на металлическую поверхность.

Пользователи Сети были озадачены этим откровением. Многие из них написали, что, действительно, всю жизнь использовали этот кухонный предмет неправильно.