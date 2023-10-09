Дрессировщик собак назвал 3 ошибки, которые никогда не стоит совершать с домашними животными

Амелия (@ameliathedogtrainer) поделилась советом с более чем 140 000 подписчиками TikTok. Она объяснила, что люди часто совершают ошибки и предупредила владельцев домашних животных о том, чего делать не стоит.

Во-первых, никогда не нужно выгуливать собак без поводка возле дороги.

«Независимо от того, насколько хорошо обучена собака, никогда не знаешь, что может случиться. Собаку что-то может напугать и заставить убежать на дорогу», - сказала она.

Далее эксперт говорит, что не нужно подшучивать над своей собакой, следуя интернет-трендам.

«Это один из способов быть укушенным: например, лаять собаке в лицо или даже накрывать ее миску пищевой пленкой и смотреть, как она отреагирует».

Амелия объяснила, что хотя розыгрыши могут показаться безобидными, со временем они приводят к потере доверия у собаки.

И последнее, но не менее важное: Амелия предостерегла владельцев домашних животных от использования лазерных ручек.

«Лазерные ручки на самом деле могут вызвать довольно серьезные неврологические проблемы, в том числе обсессивно-компульсивное расстройство у собак, это крайне вредно для их психического здоровья».