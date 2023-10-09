Дрессировщик собак назвал 3 ошибки, которые никогда не стоит совершать с домашними животными
Амелия (@ameliathedogtrainer) поделилась советом с более чем 140 000 подписчиками TikTok. Она объяснила, что люди часто совершают ошибки и предупредила владельцев домашних животных о том, чего делать не стоит.
Во-первых, никогда не нужно выгуливать собак без поводка возле дороги.
Далее эксперт говорит, что не нужно подшучивать над своей собакой, следуя интернет-трендам.
Амелия объяснила, что хотя розыгрыши могут показаться безобидными, со временем они приводят к потере доверия у собаки.
И последнее, но не менее важное: Амелия предостерегла владельцев домашних животных от использования лазерных ручек.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Дрессировщик собак назвал 3 ошибки, которые никогда не стоит совершать с домашними животными
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