Фотограф опубликовал безумные фотографии, сделанные с самолета-разведчика U-2 на краю космоса

Сумасшедшие фотографии, сделанные с военного самолета-разведчика U-2 на краю космоса, показали «искривление горизонта» Земли на высоте 70 000 футов. Их сделал фотограф Блэр Бантинг, который совершил уникальное путешествие в космос на борту Dragon Lady.

U-2 Dragon Lady — высотный самолет-разведчик, находящийся на вооружении ВВС США уже почти 70 лет.Бантинг, проживающий в Финиксе, штат Аризона, запечатлел незабываемое путешествие в пятиминутном видео. Он признался, что это был для него невероятный опыт, который он никогда не забудет.

Для того, чтобы сделать эксклюзивные снимки, мужчина бросил употреблять алкоголь и начал тренироваться с тренером три раза в неделю в течение шести месяцев. Кроме того, фотограф ежедневно занимался медитацией, предложенной одним из пилотов, и тестировал оборудование, чтобы выяснить, какие объективы и камеры лучше всего с собой взять в полет.



