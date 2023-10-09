Фотограф опубликовал безумные фотографии, сделанные с самолета-разведчика U-2 на краю космоса

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Фотограф опубликовал безумные фотографии, сделанные с самолета-разведчика U-2 на краю космоса
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Фото из открытых источников

Сумасшедшие фотографии, сделанные с военного самолета-разведчика U-2 на краю космоса, показали «искривление горизонта» Земли на высоте 70 000 футов. Их сделал фотограф Блэр Бантинг, который совершил уникальное путешествие в космос на борту Dragon Lady.

U-2 Dragon Lady — высотный самолет-разведчик, находящийся на вооружении ВВС США уже почти 70 лет.Бантинг, проживающий в Финиксе, штат Аризона, запечатлел незабываемое путешествие в пятиминутном видео. Он признался, что это был для него невероятный опыт, который он никогда не забудет.

Для того, чтобы сделать эксклюзивные снимки, мужчина бросил употреблять алкоголь и начал тренироваться с тренером три раза в неделю в течение шести месяцев. Кроме того, фотограф ежедневно занимался медитацией, предложенной одним из пилотов, и тестировал оборудование, чтобы выяснить, какие объективы и камеры лучше всего с собой взять в полет.

  

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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