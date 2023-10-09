Настоящая причина, по которой вам сейчас сложно проснуться, и 8 способов борьбы с ней

Уменьшение естественного света может повлиять на наше когнитивное функционирование, объясняют эксперты. Снижение уровня активности и концентрации в течение дня — распространенные жалобы, когда начинает уменьшаться световой день.

Доктор Пикок предложил восемь способов борьбы с последствиями недостаточного естественного освещения, если вы чувствуете, что с наступлением холодов ваше настроение ухудшается, а производительность падает.

1. Проводите больше времени при естественном освещении в течение дня. Если вам нужно остаться дома, обязательно распахните шторы и жалюзи.

2. Регулируйте свой график сна. Врач советует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день. Также неплохо вставать с постели сразу же после того, как прозвенел будильник.

3. Двигайтесь. Физические упражнения могут творить чудеса с вашим настроением и уровнем энергии, утверждает доктор Пикок. Даже короткая прогулка во время обеденного перерыва может помочь.

4. Установите распорядок дня, который будет сигнализировать вашему телу, что пора спать. Попробуйте заняться перед сном успокаивающими делами, например принять теплую ванну, почитать книгу или медитировать.

5. Создайте идеальные условия для сна. Убедитесь, что в вашей комнате прохладно, темно, тихо.

6. Наведите порядок в своей комнате. Эксперт по сну посоветовал навести порядок в комнате, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

7. Рассмотрите возможность светотерапии. Некоторые люди могут стать жертвами сезонного аффективного расстройства, известного как «зимняя депрессия», поскольку на улице становится темнее и холоднее.

8. Продолжайте общаться с близкими. Следует обязательно находить время, чтобы выйти на улицу или пообщаться с друзьями. Таким образом улучшится не только физическое, но и психическое самочувствие.