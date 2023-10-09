Потрясающие сырные тосты во фритюрнице: это так вкусно и просто, что даже дети смогут приготовить

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Потрясающие сырные тосты во фритюрнице: это так вкусно и просто, что даже дети смогут приготовить
Полезно знать
Источник фото: Freepik

Если вы любитель сыра и у вас есть аэрофритюрница, вам обязательно стоит сделать сырные тосты за 10 минут по этому восхитительному рецепту. Это не только очень вкусно, но и настолько просто, что даже дети смогут принять участие в приготовлении этой закуски.

Вам понадобятся четыре ломтика хлеба, четыре ломтика сыра и две столовые ложки сливочного масла. Желательно взять чеддер или гауду, но подойдет любой другой сыр.

Чтобы приготовить хрустящий сырный тост, нужно намазать сливочным маслом одну сторону хлеба и поместить намазанную маслом сторону вниз во фритюрницу. Сверху положить два ломтика сыра и еще один ломтик хлеба.

Намазать маслом верх второго ломтика хлеба. Жарить при температуре 200 градусов в течение пяти минут. Перевернуть сэндвичи и готовьте еще пять минут.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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