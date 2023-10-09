Профессиональная уборщица назвала пять шагов, чтобы за минуту создать порядок в доме

Профессиональный уборщик поделился пятью приемами, с помощью которых можно в кратчайшие сроки создать порядок в жилище. В своем видео сотрудница клининговой компании назвала быстрые и простые лайфхаки, которые заставят ваших гостей думать, что в вашем доме идеальный порядок.

Первый совет - нужно проветрить комнату и заменить полотенца на чистые.

Затем нужно застелить кровать, убрать все пледы и подушки, которые есть.

Также необходимо пропылесосить дверной коврик, чтобы удалить грязь.

Кроме того, профессиональная уборщица использует эфирное масло лайма или лемонграсса, чтобы освежить ванную комнату и туалет. Следует капнуть несколько капель в раковину и унитаз. От этого весь дом будет пахнуть свежестью и чистотой.

Напоследок, желательно протереть столешницы и другие поверхности на кухне любым чистящим средством.