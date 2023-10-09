Срочно уберите эти вещи из своего гардероба, чтобы не выглядеть дешево

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Срочно уберите эти вещи из своего гардероба, чтобы не выглядеть дешево
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Источник фото: Freepik

Известный стилист высказалась о трех вещах, которые следует немедленно выбросить в мусорное ведро. Об этом дизайнер Элла рассказала подписчикам в своем аккаунте в социальной сети.

Первая вещь, из-за которой вы выглядите дешево, это рваные джинсы. По ее словам, сейчас в моде прямые брюки, без дырок и разрывов. Также не стоит носить наряды с дизайнерскими логотипами, несмотря на то, сколько они стоят. Демонстрируя фотографию куртки Louis Vuitton за 3885 фунтов стерлингов, стилист считает, что она «все равно выглядит очень дешево».

Затем Элла продемонстрировала еще одну куртку, на этот раз от Prada, которая была украшена стразами.

«Я бы выбрала что-нибудь более классическое. Дело в том, что стразы, камушки паетки - это уже не актуально, скорее некий налёт старины».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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