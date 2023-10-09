Три ошибки, которые делает каждый человек, отправляясь на Мальдивы
Тревел-эксперт, которая побывала в 36 странах мира, рассказала о трех ошибках, совершаемых каждым человеком, который отправляется на Мальдивы. Они будут стоить вам денег.
Мальдивы — изолированные острова. Эта южноазиатская страна находится примерно в 750 км от материка. Это означает, что все здесь стоит очень дорого, поэтому бронирование курорта с системой «все включено» является обязательным.
Также Затем Грейс упомянула, что основным видом транспорта на острове является гидросамолет. Если вас это пугает, то бронируйте курорт, на котором есть другие варианты передвижения - скоростной катер или частная лодка.
Напоследок, эксперт сказала, что «незнание погоды» перед поездкой может иметь катастрофические последствия.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Настоящая причина, по которой вам сейчас сложно проснуться, и 8 способов борьбы с ней
Сегодня, 19:24
Потрясающие сырные тосты во фритюрнице: это так вкусно и просто, что даже дети смогут приготовить
Сегодня, 19:21
Фотограф опубликовал безумные фотографии, сделанные с самолета-разведчика U-2 на краю космоса
Сегодня, 19:18
Дрессировщик собак назвал 3 ошибки, которые никогда не стоит совершать с домашними животными
Сегодня, 09:22
Домохозяйка из Ямайки раскрыла, как на самом деле следует использовать терку: это поражает людей
Сегодня, 09:17
Джейми Оливер рассказал, как готовит «суперпростые» хрустящие куриные бедра, используя всего три ингредиента
Вчера, 19:43
Дантист назвал пять продуктов, которых следует избегать любой ценой, чтобы иметь здоровые зубы
Вчера, 19:39
От эректильной дисфункции и сердечных приступов: как яд змеи, паука и варана может спасти вас
Вчера, 18:59