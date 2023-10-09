Три ошибки, которые делает каждый человек, отправляясь на Мальдивы

Тревел-эксперт, которая побывала в 36 странах мира, рассказала о трех ошибках, совершаемых каждым человеком, который отправляется на Мальдивы. Они будут стоить вам денег.

Мальдивы — изолированные острова. Эта южноазиатская страна находится примерно в 750 км от материка. Это означает, что все здесь стоит очень дорого, поэтому бронирование курорта с системой «все включено» является обязательным.

Также Затем Грейс упомянула, что основным видом транспорта на острове является гидросамолет. Если вас это пугает, то бронируйте курорт, на котором есть другие варианты передвижения - скоростной катер или частная лодка.

Напоследок, эксперт сказала, что «незнание погоды» перед поездкой может иметь катастрофические последствия.

«На Мальдивах есть два сезона — сухой сезон и сезон дождей. Сухой сезон длится с декабря по март, а сезон дождей — с мая по ноябрь. Я очень рекомендую сухой сезон, чтобы вы могли вовсю насладиться активным отдыхом».