Три способа сделать ваш дом дороже рассекретил дизайнер интерьеров из Британии

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Три способа сделать ваш дом дороже рассекретил дизайнер интерьеров из Британии
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Источник фото: Freepik

Дизайнер интерьеров из Британии рассказала о том, как можно сделать ваш дом дороже. Также Тейли Хокинс поведала, каких ошибок следует избегать. Свои советы девушка записала на видео в TikTok:

«Совет номер один — добавить зеркала. Совет номер два: покупать искусственные или настоящие цветы. Совет номер три — использовать светодиодное освещение».

Дизайнер интерьеров также посоветовала, чего следует избегать.

«То, чего я бы никогда не сделала как дизайнер интерьеров - не оставила бы оборудование вне искусственных ящиков. Также не стала бы размещать микроволновую печь наверху в кухонном шкафу только потому, что до нее невозможно дотянуться. Лишний декор, как по мне, тоже выглядит беспорядочно».

Стоит сказать, что видео привлекло внимание многих зрителей, которые поделились своими мыслями в разделе комментариев.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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