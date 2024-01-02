Найдены 6 аномально гигантских существ, которые на самом деле существовали и существуют

Сегодня, когда раскрываются новые тайны нашей планеты, животные продолжают поражать своими аномально гигантскими размерами и уникальными формами. Вот несколько самых удивительных из них, которые существовали и существуют сегодня:

Краб-паук с ногами, вытянутыми до 4 метров, становится самым крупным среди 60 000 видов ракообразных. Кальмар-гигант имеет огромные щупальца и тело, которые могут достигать 14 метров. Его вес при этом превышает 500 кг. Мегалодон является вымершим видом гигантской акулы с размерами до 15,25 метров в длину и весом 50 тонн. Кецалькоатль - это птерозавр с размахом крыльев в 12 метров. Становится самым крупным летающим животным. Морской крокодил с длиной более 6,5 метров и весом более тонны, способен с легкостью поедать любое животное. Синий кит - самое крупное животное на земле. Его длина достигает до 30 метров, а вес - до 136 000 кг, что равно 30 слонам.