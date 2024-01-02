В Сети нашли жаркий спор из-за новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Новогодний кинофильм «Иван Васильевич меняет все!» (18+) вызвал много обсуждений в Сети среди зрителей. Новостное издание MSK1.RU собрало и опубликовало мнения зрителей.

Фильм обладает забавными моментами

Стоит сказать, что они разделились, хотя у россиян есть немало положительных впечатлений. Одни отмечают интересный подход и хорошую съемку, другие находят затянутым и с переизбытком пошлости. При этом все согласны, что фильм обладает некоторыми забавными моментами, визуальной привлекательностью, актуальным юмором.

Однако, критика есть за избыток рекламы в фильме и замечания относительно длительности. В целом, картина приемлема для просмотра в новогодние праздники, но ничего особенного.