Найден лучший способ слепить снеговика: секреты долговечности и прочности

Life.ru проинформировал, что лепка снеговика - это веселое и творческое занятие, особенно когда земля покрыта снегом. Но чтобы создать прочную фигуру из снега, нужно знать несколько простых советов.

Советы, чтобы создать прочную фигуру из снега

Для начала нужно выбрать подходящее место с ровной поверхностью, вдали от источников тепла. Использовать влажный или мокрый снег, он лучше держится благодаря наличию воды, которая выделяется при таянии. Лепить снеговика желательно в пропорциях три к двум к одному для основания, туловища, головы. Затем нужно утрамбовать поверхность и укрепить стыки снегом. В конце полить снеговика водой после лепки для создания ледяного слоя и укрепления формы.