Нашлись 5 фраз, которые выдают нелюбовь мужчины

Психологи назвали 5 фраз, выдающих нелюбовь мужчины к женщине.
- «Думаешь, одна такая?» – намек на возможность замены сигнализирует о поверхностности чувств и плохих отношениях.
- «Не лезь ко мне» – грубое отношение к проявлению нежности может быть признаком остывших чувств.
- «Твое место на кухне» – оскорбительное ограничение функций до кухарки указывает на недостаток уважения.
- «Да кому ты вообще нужна» – подобные уничижительные высказывания могут свидетельствовать об абьюзивных отношениях.
- «Мне сейчас не до тебя» – частое проявление равнодушия к вашим переживаниям и коммуникации – серьезный сигнал о проблемах в отношениях.