Выяснилось, как номер квартиры и дома определяют судьбу человека

Нумерология, связанная с числами, может рассматриваться и в контексте пространства, такого как номер дома и квартиры. Нужно сложить номер дома, подъезда, квартиры, этажа, чтобы получить однозначное число. Складывать цифры до тех пор, пока не получится одна.

Вот как можно интерпретировать различные номера

Число 1: Символизирует творческих людей, у них четкая цель. Подходит для творческих проектов, но часто может создавать ощущение одиночества в отношениях.

Число 2: Олицетворяет благополучие и парные отношения. Подходит для создания крепкого союза и наполняет пространство уютом.

Число 3: Приносит оптимизм, энергию, бодрость для реализации планов. Подходит для креативных и творческих людей.

Число 4: Обеспечивает уверенность делах и стабильность в карьере, хотя и может создавать напряжение в домах.

Число 5: Предоставляет простор, свободу, идеально подходит для творческих начинаний, вызывает порой напряжение, если человек не готов к насыщенному ритму жизни.

Число 6: Символизирует стабильность, уют, спокойствие. Создает гармоничное пространство для любви, заботы.

Число 7: Идеально для всех, предпочитающих одиночество или концентрацию. Может быть угнетающим, если люди открыты к общению.

Число 8: Связано с богатством и роскошью. Помогает приумножить финансовое благополучие. Требует новаторства и рисков.

Число 9: Помогает в личностном росте, создает расслабленное и медитативное пространство. Идеально для духовных учителей, однако требует баланса в отношениях со всеми окружающими.